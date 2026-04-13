Hamás respalda misión de flotilla humanitaria que busca romper bloqueo en Gaza

Jerusalén. — El grupo islamista palestino Hamás celebró este lunes la expedición de la denominada Global Sumud Flotilla, una iniciativa que se dirige a aguas internacionales con el objetivo declarado de romper el bloqueo sobre Gaza y transportar ayuda humanitaria a la Franja.

Posición de Hamás

En un comunicado, Hamás saludó a los participantes de la flotilla, a quienes calificó de “valientes activistas”, destacando lo que describió como una postura en defensa de la justicia y la humanidad, así como el rechazo al bloqueo impuesto a la población palestina en Gaza.

El grupo también instó a la comunidad internacional y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a brindar protección a la flotilla ante un eventual ataque, en referencia a Israel.

La flotilla

La Global Sumud Flotilla está compuesta por unas 70 embarcaciones y más de 1.000 participantes de aproximadamente 70 países. La expedición había sido pospuesta previamente debido a condiciones meteorológicas adversas.

A la iniciativa se han sumado organizaciones como la ONG Proactiva Open Arms, encabezada por Òscar Camps, y el buque Arctic Sunrise de Greenpeace, que brindarán apoyo durante la travesía.

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Antecedentes

Hamás también recordó intentos previos de romper el bloqueo marítimo sobre Gaza, incluyendo una flotilla organizada en septiembre de 2025, en la que 42 embarcaciones con 463 participantes fueron interceptadas antes de llegar a la costa.

Los organizadores de la actual misión aseguran que la acción se enmarca dentro del derecho internacional y han reiterado su intención de alcanzar su destino a inicios de mayo.