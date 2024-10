Hello Kitty celebra sus 50 años en constante evolución con una gran muestra en Tokio

Un fotógrafo toma fotos de la "Exposición del 50 aniversario de Hello Kitty" durante un preestreno para la prensa en el Museo Nacional de Tokio en Tokio, Japón, el 30 de octubre de 2024. Celebrando los 50 años de Hello Kitty, la exposición presenta una amplia colección de productos de Hello Kitty, que estará abierta al público del 1 de noviembre de 2024 al 24 de febrero de 2025. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON