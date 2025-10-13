Henry Hierro enfrenta delicado proceso de salud

El cantante dominicano Henry Hierro, ícono del merengue y la música tropical, se encuentra enfrentando un proceso de salud delicado.

A través de un comunicado, la familia Hierro Fernández informó este lunes que el artista permanece estable, con buen ánimo y bajo atención médica especializada.

“Henry es un hombre profundamente espiritual y fiel creyente de Dios; tenemos la plena confianza de que el Señor le devolverá su salud”, destacó.

La familia agradeció las muestras de cariño, oraciones y mensajes de apoyo recibidos. Además, pidió a los medios de comunicación y al público en general respeto y comprensión durante este periodo, a fin de permitirle al intérprete la tranquilidad necesaria para su recuperación.

“Su mayor deseo es recuperarse pronto para volver a los escenarios y continuar compartiendo su arte, la pasión que ha dado sentido a toda su vida”, señala el mensaje.

Asimismo, se aclaró que toda información oficial sobre la evolución del artista será difundida a través de sus redes sociales verificadas o por medio de su hermano, Willy Hierro.