Santo Domingo. El Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) inauguraron este miércoles la Segunda Conferencia Internacional de Comunicación Judicial, un espacio de reflexión que reúne a juristas, académicos y líderes de la comunicación de relevancia nacional e internacional. El objetivo central es debatir y proponer mejores prácticas para la comunicación judicial en procura del fortalecimiento de los sistemas de justicia.

Discurso del Juez Presidente Henry Molina

En el acto inaugural, el magistrado Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), afirmó que el Poder Judicial construye la Justicia del Futuro con innovación, decisiones firmes basadas en datos, ética, apertura, lenguaje claro y una comunicación que fortalece la confianza pública.

Molina subrayó la necesidad de la transparencia: “No solo se trata de publicar datos, sino que la ciudadanía necesita entender el porqué de las decisiones y el sentido de las reformas”. Agregó que la comunicación judicial es también una defensa democrática y del Estado de Derecho, pues “una justicia orientada a las personas no espera a que el conflicto estalle: informa, guía y orienta antes”.

El juez presidente destacó los avances en la reforma profunda y sostenible del Poder Judicial, resaltando logros como la eliminación de la mora estructural en la SCJ en los últimos seis años, el hito de tener el 80% de los tribunales al día, y la implementación de herramientas como el Portal de Acceso Digital y la firma electrónica. Finalmente, reiteró que los medios de comunicación son imprescindibles para tender puentes con la sociedad y dar a conocer estas transformaciones, guiadas por el Plan Justicia del Futuro 2034.

Participación de Expertos y Aliados

La conferencia de apertura contó también con la participación del magistrado Francisco Ortega Polanco, director de la Cátedra Justicia y Comunicación “Dr. Adriano Miguel Tejada” (ENJ); el experto español Juan Luis Cebrián, director internacional de la Cátedra; y Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios.

Juan Luis Cebrián enfatizó que la libertad de expresión es un derecho de la ciudadanía . Consideró que el mayor desafío es el uso de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial , las cuales, si son gobernadas, podrían llevar a una “justicia más independiente, rápida y comprensible, utilizando un lenguaje claro ”.

Persio Maldonado ponderó el acercamiento con el Poder Judicial. Reconoció que la tarea de juzgar es «extremadamente compleja» y afirmó que "en democracia solo hay transparencia cuando se permite que nos observen". Además, destacó que el Sistema de Justicia es el que tiene mayor impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Conferencia Inaugural y Panelistas

En la conferencia inaugural, José Roberto Dutriz, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aseguró que la democracia necesita información verificada para sobrevivir. Destacó que el rol del periodista y la claridad del sistema judicial se complementan para ordenar el caos informativo y garantizar decisiones informadas en tiempos de desinformación masiva.

Entre los panelistas internacionales que participan en la conferencia figuran: