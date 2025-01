La hija de Yadira Morel informó que su madre está viva tras publicar un audiovisual en redes sociales que se prestó a confusión con una recopilación de fotos de la experta en temas migratorios junto a la canción llamada “DTMF” del artista puertorriqueño Bad Bunny.

“Mi mamá tiene Alzheimer y demencia. Su cuerpo físico no está muerto. Está respirando. El cuerpo físico de mami no ha fallecido”, aclaró ayer jueves a través de las historias de Instagram luego de eliminar el video.

Ante la preocupación del público por su diagnóstico de Alzheimer y demencia desde 2023, Yadira Isabel Morel Gómez, además, se vio en la necesidad de sincerarse sobre la condición actual de su madre.

“Mi sentimiento con «DTMF» no tiene absolutamente NADA que ver con su cuerpo físico, con que está respirando. Tiene que ver con ella. Con mi mamá. La mujer que conocí por 25 años. La mujer que me crió. Que me trató de dar todo, hasta lo que no tenía”, manifestó.

Agregó que a pesar tener su cuerpo en vida, no reconoce a su madre, al no ser la misma de antes, por lo que le provoca un duelo interminable. “Este duelo es peor. Es diferente. Porque es un duelo que no termina. Todo lo contrario, todos los días empieza de cero. Es tener a alguien muerto en vida. Es escucharla y no reconocerla. Pero tu mente te está diciendo: pero esa es su voz, ¿y cómo no es ella? Es verla y pensar: pero es que esa no es ella, ella jamás se hubiese dejado ver así. Es sentirla y decir: ella jamás me hubiese hecho eso”.

Asimismo, se quejó de no poder demostrar sus sentimientos públicamente por tener que rendir explicaciones. “¿Ustedes saben que es lo peor? que por yo querer procesar algo mío de la manera que me sale, tengo que ponerme a dar explicaciones”, expresó.