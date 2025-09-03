Santo Domingo.- La Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva contra tres policías y un militar imputados de agredir sexualmente a una mujer haitiana que viajaba en taxi por la avenida España, tras salir del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

La jueza Karen Casado Minyety ordenó que la sargento Clara Rosa Yoli Gerónimo, el raso Ronny Alberto Monzón Sánchez y Edwin Yurier Mariñez Araujo cumplan la medida en el centro penitenciario de Najayo, en San Cristóbal.

Por su parte, el militar Luis Ángel Taveras Herrera fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Polvorín, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

El caso sigue bajo investigación para determinar responsabilidades, mientras las autoridades judiciales aseguran el cumplimiento del debido proceso y la protección de la víctima.