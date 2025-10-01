Actualidad

Búsqueda activa: Policía identifica acusado de abusar y lanzar menor desde tercer piso

Coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policia Nacional. Foto externa

Santo Domingo.- La Policía Nacional informó este miércoles que mantiene activa la búsqueda de un hombre acusado de abusar sexualmente y posteriomente lanzar desde un tercer nivel a una adolescente de 15 años, en un hecho ocurrido en el sector La Isabela, municipio Santo Domingo Oeste.

El vocero de la institución del orden, coronel Diego Pesqueira, explicó que el presunto agresor fue identificado como Jacinto Jesús López Terrero, de 33 años, quien emprendió la huida tras el suceso.

Policía persigue a hombre

De acuerdo con los reportes preliminares, la menor, cuya identidad se hace reserva por motivos legales, resultó con traumas severos luego de ser supuestamente lanzada desde un tercer nivel, hecho denunciado por moradores del lugar.

La adolescente recibe atenciones médicas en un centro de salud, mientras las autoridades profundizan las investigaciones del caso.

La Policía Nacional exhorta al prófugo a entregarse por la vía que entienda conveniente y garantiza que será puesto a disposición del Ministerio Público para responder por los hechos que se le imputan.

