SANTIAGO.- Un hombre mato de varias cuchilladas a un vecino e hirió de gravedad a otro, tras sostener una acalorada discusión con su pareja sentimental al llegar esta madrugada a su casa en Dajabón.

De acuerdo a los informes preliminares del suceso, el agricultor José Agustín Contreras Sánchez, de 65 años, falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital Ramón Matías Mella, tras recibir varias heridas de arma blanca.

Asimismo, quedó internado en estado crítico en ese centro de salud estatal, Germán Rodríguez, de 76 años y quien presenta heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.

Mientras que el agresor, solo identificado como “Ricardito”, tras cometer los hechos huyó del lugar.

El suceso ocurrió en el sector La Bomba, del municipio de Dajabón.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público de esa localidad informaron que están realizando las investigaciones pertinentes y que tratan de localizar al victimario.