Se trata de Félix Juan Encarnación Troncoso, de 73 años, señalado como el presunto responsable de la muerte de Jesús María Batista Peña, de 51

Bonao.-Un hombre acusado de ultimar a un compañero de trabajo se entregó de manera voluntaria a la Policía Nacional, con el objetivo de que se esclarezcan las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Se trata de Félix Juan Encarnación Troncoso, de 73 años, señalado como el presunto responsable de la muerte de Jesús María Batista Peña, de 51, a quien habría herido con un arma blanca en el cuello.

El detenido fue recibido en el Comando Regional Cibao-Sur.

Hecho generó consternación

El caso ha causado gran conmoción en la comunidad de Los Arroces, donde residía la víctima, quien se desempeñaba como seguridad en una grancera.

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Batista Peña falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital Pedro Emilio de Marchena, a causa de una herida profunda en el cuello.

Ocurrió en su lugar de trabajo

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El hecho se produjo en las inmediaciones de una grancera ubicada en la autopista Duarte, en el sector Los Guayabito, donde la víctima fue encontrada gravemente herida por un compañero, quien alertó a sus familiares.

Estos lo trasladaron a un centro de salud, donde posteriormente se confirmó su deceso.

Conflictos previos

De acuerdo con versiones de familiares, la víctima había manifestado en varias ocasiones que mantenía conflictos con el hoy detenido, quien presuntamente lo habría amenazado en ocasiones anteriores.