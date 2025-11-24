Cuello revela que hombres y mujeres lideran con igual capacidad

Santo Domingo. -La investigadora y académica Zoraima Cuello presentó un estudio con datos de 6,046 evaluaciones para puestos directivos en el sector privado , durante el IV Congreso Internacional I+D+I en la UASD, que desmonta los mitos sobre diferencias entre liderazgo masculino y femenino.

La investigación demuestra que hombres y mujeres poseen competencias, capacidades cognitivas y potencial equivalente para desempeñar roles de liderazgo, un hallazgo clave para las políticas de igualdad y la competitividad del país.

El análisis, uno de los más amplios realizados en República Dominicana, evaluó 15 competencias, 2 capacidades cognitivas y 11 motivadores profesionales a través de herramientas de Multiplicidad. Cuello destacó que los datos “apoyan modelos de liderazgo y gestión del talento basados ​​en mérito, equidad y evidencia”.

Las diferencias en competencias fueron mínimas, entre 0,03 y 0,32 puntos en una escala de 1 a 5 , mientras que las capacidades cognitivas no mostraron variaciones significativas.

Las mujeres sobresalieron en innovación, negociación, liderazgo colaborativo y manejo de presión , mientras los hombres tuvieron ligeras ventajas en visión de negocio y dirección de personas , sin impacto práctico en el desempeño.

El estudio sí identificó diferencias en los motivadores laborales; hombres: mayor impulso hacia promoción y ascensos, mietras que, las mujeres: mayor orientación hacia la equidad, propósito y trascendencia.

Cuello sostuvo que las brechas no están en la capacidad, sino en lo que motiva y retiene al talento , un dato estratégico para programas de carrera y culturas organizacionales inclusivas.

La investigación posiciona a UNICARIBE ya la República Dominicana como referentes en estudios sobre género, liderazgo y gestión del talento, aportando insumos para políticas públicas, decisiones empresariales y programas de desarrollo humano basados ​​en datos.