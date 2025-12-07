Hotel Mercedes, centro cultural

La inauguración del Centro Cultural Banreservas de Santiago constituye un acontecimiento que debe ser visto en la trascendencia que implica el fortalecimiento que aporta al centro histórico de la ciudad corazón.

Con inversión de Banreservas, en torno a los 250 millones de pesos, implica el relanzamiento de la memoria del Hotel Mercedes, ícono de la arquitectura, la vida social, la esfera artística del pasado y la política.

Abierto por el presidente Luis Abinader y el presidente ejecutivo del Banreservas, Leonardo Aguilera, el pasado viernes 29 al abrir proyecta es ser un apoyo fundamental del arte y la cultura. Es esta una iniciativa que llama a otras actuaciones:

La alcaldía de Santiago debe replantearse la vida nocturna, limitada por un entorno al que le falta iluminación y la presencia estable de establecimientos comerciales y otros centros culturales a fin de complementar la iniciativa de nuevos hoteles en Santiago: cadena Hodelpa, de Edmundo Aja, y la recién apertura del Hotel Santiago, de la cadena Curio Collectionsby Hilton, inaugurado hace algunos meses en el Santiago Center, con las facilidades de un hospedaje de primer nivel.

En ese marco, la apertura ha de estimular que se incrementen los procesos de instalación del Museo de la Ciudad, en el impresionante edificio del Correo en la Calle del Sol, la habilitación y puesta en servicio del Archivo Regional del Cibao, del Archivo General de la Nación, que adquirió otro edificio próximo al parque Duarte, y probablemente una extensión del Centro León en la zona que refuerce las actividades y programas desarrollados desde hace 22 años.

El Museo de las Artes y el Centro Cultural Banreservas de Santiago es una iniciativa de alto valor social y cultural que debe generar un efecto cascada de inversiones públicas y privadas a favor del turismo, de la cultura y las artes de una región esencial de República Dominicana.