Santiago.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este viernes 13 de marzo la solicitud de medida de coerción consistente en prisión preventiva contra dos hombres acusados de asociarse para asaltar a una mujer en una vía pública de esta ciudad.

El pedimento fue presentado por el Ministerio Público de la República Dominicana, que identifica a los imputados como David Jiménez Feliz y Christopher Torres Ortiz, alias “el Mosquito”, señalados como presuntos responsables del hecho ocurrido el pasado domingo 8 de marzo.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción depositada por la Fiscalía de Santiago, ambos habrían interceptado a una mujer de nacionalidad haitiana que caminaba por un tramo de la calle Salvador Cucurullo, en el centro de Santiago, y la despojaron de su cartera, la cual contenía dinero en efectivo.

El expediente indica que los imputados se desplazaban a bordo de una motocicleta Z3000 CG200 de color negro, conducida por Jiménez Feliz, momento en que Torres Ortiz arrebató la cartera a la víctima.

Tras el asalto, el conductor de un vehículo embistió la motocicleta en un intento por evitar que los sospechosos escaparan con las pertenencias de la mujer.

El testigo, cuyo nombre se mantiene en reserva para proteger su integridad, impactó el vehículo contra la motocicleta, que resultó parcialmente destruida, lo que obligó a los presuntos asaltantes a huir a pie del lugar.

Posteriormente, el Ministerio Público tramitó órdenes de arresto contra los imputados, las cuales fueron ejecutadas cuando ambos se presentaron ante el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad.

La Fiscalía indicó que cuenta con videos de cámaras de vigilancia que captaron el hecho, levantados por la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat).

De manera provisional, el órgano acusador les imputa violación a los artículos 265, 266, 2, 379, 382, 383 y 386-2 del Código Penal dominicano, que tipifican los delitos de asociación de malhechores y tentativa de robo con violencia en la vía pública.