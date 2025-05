Avenidas desoladas, comercios cerrados y decenas de agentes policiales: así amaneció este lunes Villa Altagracia ante el llamado a protesta pacífica por el doble cobro del peaje de la Autopista Duarte.

Desde tempranas horas de la mañana, el municipio de la provincia San Cristóbal se paralizó casi por completo. La jornada forma parte del llamado “Plan B” de lucha social encabezado por líderes comunitarios, quienes denuncian que el incremento del peaje representa “un golpe mortal” para la economía local.

Villa Altagracia se paraliza por protestas contra el doble cobro del peaje en la Autopista Duarte

Ramón Read Fernández, vocero del Comité de Lucha, explicó que más del 85% de los trabajadores de Villa Altagracia viajan a diario a Santo Domingo para laborar. “El que no tiene vehículo va en carro público, cuyo pasaje ha subido 25 pesos, y quien tiene que usar su vehículo ahora paga entre 300 y 500 pesos diarios por peajes y combustible, eso es insostenible. Hablamos de más de 3,000 vehículos que salen todos los días a la capital”, dijo.

La protesta no solo paralizó el transporte. Comercios, instituciones educativas y hasta sucursales bancarias como el Banco de Reservas permanecieron cerradas. “Esto evidencia el respaldo masivo que tiene esta causa. Aquí no hay un hogar que no haya sido afectado económicamente por este abuso”, sostuvo Fernández.

Más del 85% de los trabajadores dependen de Santo Domingo, afectando su economía local

El alcalde de Villa Altagracia, José Méndez, principal convocante del paro, reiteró que la intención sigue siendo el diálogo. “El plan A fue reunirnos con las autoridades; el B es este paro pacífico. Pero hoy a las 4 de la tarde vamos a anunciar el plan C, y no puedo garantizar que sea pacífico. El pueblo está desesperado y puede actuar por cuenta propia”, advirtió.

Según Méndez, el incremento del peaje fue de 60.00 a 100 pesos, y luego a 200, en menos de un mes, ha deteriorado el poder adquisitivo de toda la población. “Hay personas que están gastando más de 10,000 pesos solo en peaje al mes.

Es una locura. Y además, para evitar los tapones, se ven obligados a tomar la circunvalación, que encarece aún más el viaje”, agregó.

El alcalde anuncia un posible escalamiento de las acciones si el gobierno no responde

Las consecuencias del alza no se limitan al transporte. “Aquí hay personas que han tenido que abandonar empleos en la capital porque ya no les resulta rentable trabajar fuera del municipio. Esto está provocando desempleo y estancamiento”, afirmó Ezequiel Diego Sánchez Rondón, activista comunitario.

Por su parte, César Elpidio Díaz, presidente de la junta de vecinos del sector San Francisco, aprovechó la ocasión para reclamar atención del gobierno central. “Necesitamos soluciones integrales, no solo con el peaje. Aquí faltan hospitales dignos, reparación de calles, acceso a agua potable y apoyo a la zona franca”, manifestó.

El pastor Freddy Díaz Rosario, quien también lidera los comités de lucha, sostuvo que “Villa Altagracia no aguanta más exclusión. Somos parte del país, pero no tenemos las mismas oportunidades. Es hora de que el gobierno escuche el clamor de este pueblo”.

El Comité de Lucha convocó a una concentración este lunes a las 4:00 de la tarde en el parque municipal, donde anunciarán la etapa C del plan de lucha. “Esperamos no tener que llegar a medidas más drásticas, pero el pueblo está dispuesto a todo si el gobierno no responde”, concluyó Ramón Read Fernández.