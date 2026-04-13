La Defensa Civil recuperó este lunes el cuerpo sin vida de un joven de 19 años que fue arrastrado por el río Cabuya mientras lo cruzaba a caballo, en Villa Altagracia.

La Unidad de Búsqueda y Rescate informó que los restos fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

Desde la madrugada de este lunes, la Unidad de Búsqueda y Rescate de la Defensa Civil buscaba al joven.

Momento en que recuperan cuerpo del joven.- Foto: Defensa Civil

Niña de 7 años

Además, la Defensa Civil recuperó el cuerpo sin vida de una niña de 7 años, quien fue arrastrada por el mismo afluente cuando se encontraba en compañía de su abuelo y su hermano a bordo de un vehículo.

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La niña fue identificada como Lía Gabriela.

Según el informe del Cuerpo de Bomberos de Villa Altagracia, la menor cruzaba el río junto a su abuelo, Gilberto de los Santos, cuando la fuerza del agua los sorprendió.

Tras varias horas de rastreo intensivo, el cuerpo de la niña fue localizado a varios kilómetros del punto donde había sido vista por última vez. El cadáver fue trasladado a la residencia familiar en espera del médico legista, quien realizará los procedimientos correspondientes conforme a la ley.