Miami.– El huracán Melissa, recientemente fortalecido a categoría 4, se dirige hacia el norte del Caribe y se espera que impacte la costa sur de Jamaica entre la noche del lunes y la mañana del martes, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El ciclón presenta vientos superiores a 145 millas por hora y podría intensificarse aún más, alcanzando eventualmente la categoría 5. Las autoridades jamaicanas han emitido alertas urgentes y llaman a la población a buscar refugio de inmediato ante el riesgo de inundaciones severas y lluvias torrenciales.

Además de Jamaica, se prevé que Melissa afecte con lluvias e intensos vientos a Haití y más adelante a Cuba, donde las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín ya se encuentran bajo alerta.

Meteorólogos advierten que la combinación de vientos fuertes y movimiento lento del huracán incrementa el peligro de deslizamientos, crecidas de ríos e inundaciones, por lo que exhortan a las comunidades vulnerables a tomar precauciones y mantenerse informadas a través de los boletines oficiales.