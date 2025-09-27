SANTIAGO.— Fueron identificados tres adolescentes que murieron en el accidente ocurrido la madrugada de este sábado en la avenida Hispanoamericana de esta ciudad.

Las víctimas fatales fueron identificada, de manera preliminar, como Mauricio Taveras Llibre, de 17 años; Diego Armando Crisóstomo, de 16; y Diego Rodríguez, de 16.

En el accidente también resultaron heridos otros cinco jóvenes, los cuales permanecen ingresados en estado delicado. Algunos reciben atenciones en unidades de cuidados intensivos del Hospital Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) y el hospital José María Cabral y Báez.

Según el informe preliminar de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el siniestro ocurrió alrededor de la 1:10 de la madrugada cuando una camioneta Mitsubishi blanca que circulaba a alta velocidad se deslizó y chocó contra un poste del tendido eléctrico.

En el vehículo viajaban ocho jóvenes, en su mayoría adolescentes.

La Digesett señala que el conductor perdió el control antes de salirse de la vía e impactar contra el poste. En informe preliminar de las autoridades indica que un adolescente de 16 años podría haber sido quien manejaba al momento del accidente.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar las causas exactas del accidente —incluyendo posible exceso de velocidad o fallas mecánicas— y han recogido evidencias en la escena.