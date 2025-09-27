SANTIAGO.– Tres personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado en la avenida Hispanoamericana, en Santiago.

De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el siniestro se produjo alrededor de la 1:10 de la madrugada, cuando un vehículo Mitsubishi, color blanco, que se desplazaba a alta velocidad, se deslizó e impactó contra un poste del tendido eléctrico.

En el automóvil viajaban ocho jóvenes, la mayoría menores de edad. Entre los fallecidos figura un adolescente de 16 años, quien, según la investigación inicial, conducía el vehículo al momento del accidente. El único mayor de edad, de 18 años, se encuentra fuera de peligro.

Puedes leer: Ministro de Educación ordena investigación por video vulgar presuntamente grabado en una escuela

Tres jóvenes mueren

Los cinco sobrevivientes fueron trasladados a distintos centros de salud privados y al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez. Cuatro de ellos permanecen en estado delicado en la unidad de cuidados intensivos.

La Digesett indicó que el conductor perdió el control del vehículo antes de salirse de la vía e impactar contra el poste. Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para determinar las causas exactas del siniestro.