Identifican como Ivanna Ortiz a mujer acusada de disparar contra casa de Rihanna

LOS ÁNGELES. – La policía de Los Ángeles identifica a Ivanna Ortiz, como la presunta responsable de realizar varios disparos contra la residencia de la cantante Rihanna, en un incidente que ha generado preocupación por la seguridad en zonas residenciales exclusivas.

De acuerdo con las autoridades, la sospechosa había publicado previamente mensajes ofensivos en redes sociales dirigidos a la artista, incluyendo una publicación en Facebook el pasado 23 de febrero en la que mencionaba directamente a la cantante con comentarios agresivos.

Según reportes del diario Daily Mail, Ortiz posee antecedentes policiales en el estado de Florida por casos de violencia doméstica, conducción descuidada y violaciones a condiciones judiciales previas a juicio.

En redes sociales, la mujer se presentaba como creadora de contenido cristiano y compartía reflexiones religiosas en su canal de YouTube, donde promovía un proyecto llamado Praying Woman’s Journal.

El tiroteo ocurrió mientras Rihanna se encontraba dentro de la vivienda junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus hijos. Las autoridades informaron que ninguna persona resultó herida durante el incidente.

El Departamento de Policía de Los Ángeles indicó que la investigación continúa en curso para esclarecer las circunstancias del ataque.