Santo Domingo. – La cúpula de la Iglesia Católica se unió al dolor de las familias de las personas que murieron a causa del desplome del techo de la discoteca Jet Set, en abril del 2025.

La Arquidiócesis de Santo Domingo celebró ayer una solemne Santa Misa para recordar el primer aniversario de la tragedia, en la que perecieron 236 personas, un hecho que llenó de horror a la sociedad dominicana.

La Eucaristía, celebrada en la denominada “Zona Cero”, en la avenida Independencia, en la capital, reunió a familiares de las víctimas, autoridades, miembros de los cuerpos de socorro, representantes de los medios de comunicación y fieles en general, quienes se congregaron en un ambiente de recogimiento, fe y esperanza.

La celebración fue presidida por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo, quien invitó a los presentes a elevar sus corazones a Dios en sufragio por el eterno descanso de los fallecidos, al tiempo que pidió fortaleza y consuelo para sus familiares, así como por todos los afectados directa e indirectamente por este trágico suceso.

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Concelebraron la Santa Misa, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago; monseñor Manuel Ruiz, obispo de la diócesis de Stella Maris y monseñor Andrés Amauri Rosario, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, junto a sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas.

Asimismo, participó el Movimiento Justicia Jet Set, unido a este momento de oración, y diferentes personalidades como la presencia de Lía Francis Campos, embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Eduardo Verástegui, actor mexicano.

Durante la Santa Misa, la Iglesia Católica elevó una acción de gracias por la entrega generosa de los rescatistas, voluntarios y ciudadanos que, en medio del dolor, se convirtieron en instrumentos de solidaridad y esperanza.

Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán expresó cercanía y solidaridad con los familiares, sobrevivientes y afectados, elevando una oración por el eterno descanso de las víctimas y en agradecimiento por la labor heroica de los rescatistas.

El Arzobispo Coadjutor también abordó el impacto social de la tragedia, señalando la necesidad de justicia, responsabilidad y verdad como elementos esenciales para la sanación de las familias y de toda la nación. En ese sentido, hizo un llamado a que los procesos se conduzcan con transparencia y prontitud, evitando la impunidad y fortaleciendo la confianza en las instituciones.

Finalmente, invitó a todos a mantenerse firmes en la fe, promoviendo la solidaridad, la justicia y la esperanza, como camino para reconstruir el tejido social y acompañar el dolor de quienes han sido afectados.