Impacto de tormenta Melissa y apagón general

El país ha sufrido dos grandes percances estos días. Primero los efectos de Melissa y después el apagón general. ¿Habrá que cruzar los dedos?

Por cierto, Melissa y el apagón general fueron utilizados por el PLD y Fuerza del Pueblo para cargar contra el Gobierno. ¿Algún comentario?

Alguien decía que el reconocimiento de la DEA al Gobierno por la lucha antinarcótica puede ser un arma de doble filo. ¿Qué les parece?

Preocupa que dominicanos ligados a actividades criminales empañen la buena imagen de sus compatriotas en España. Penoso.

En la zona colonial, parqueadores desafían a la Policía con la colocación de conos y objetos en tramos de calles. ¿Hasta cuándo?

Ortega y Gasset y vías perpendiculares son un pandemónio cada vez que los agentes de la Digesett sustituyen a los semáforos. ¡Oh Dios!

Luis Acosta (el Gallo) prepara los aguinaldos navideños como de costumbre. Dice que la tradición no se puede perder. ¿De acuerdo?

La confiscación de 484 paquetes de cocaína en las costas de Pedernales confirma que el narco conoce las vías para transportar drogas. ¿Verdad?