El acuerdo arancelario con cuatro países

Intriga que Washington no incluyera a este país en el acuerdo arancelario con Argentina, Guatemala, El Salvador y Ecuador. ¿Qué pasaría?

En el epílogo de la gestión de Guzmán Peralta, la Policía ha cesado el intercambio de disparos y apresa a los acusados. ¿Lo han notado?

El ruido de las armas se escuchó aquí sobre el combate de los soldados de la ONU y pandilleros haitianos cerca de Jimaní. ¿Dice algo?

Mucha coincidencia que los gremios de enfermeras también se movilicen y reclamen a Abinader cumplir promesas. ¿Habrá algo?

Lo seguro de las elecciones de hoy en Chile es que ninguno de los candidatos ganará en primera vuelta. Lo contrario sería sorpresa.

Acosado por el caso Epstein, Donald Trump pidió investigar la relación del expresidente Clinton con el pederasta.

Hay que celebrar. Según el Indomet la tormenta solar no tendrá efecto en República Dominicana. La suerte nos acompaña.

Al ganar el premio al mejor stand en la feria de turismo en Londres, el país va camino de establecer un récord. Gana siempre.