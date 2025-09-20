Tal vez la llegada de los pasaportes electrónicos contribuya a eliminar restricciones para ingresar a varios países. Si ese era el problema.

Aunque Abinader pensionó a la claque sindical, los dirigentes, como si fueran vitalicios, no se retiran, pero tampoco tienen relevo.

La salida de las tropas lideradas por Kenia fortalece la advertencia de Abinader ante la ONU sobre la amenaza de la crisis haitiana. ¿O no es asi?

El PLD no ha esperado la investigación en Senasa para defender la gestión en el organismo de su dirigente Mercedes Rodríguez. ¿Algo huele?

El ministro Paliza no tendrá que poner hora día y hora a su renuncia porque no está entre los funcionarios que aspiran a la Presidencia. ¿De acuerdo?

¿Repercutiría por aquí el retiro parcial de fondos de las AFP recomendado por una comisión del Congreso peruano? Sería la octava ocasión.

La Reserva Federal bajó la tasa de interés cuando lo considero oportuno y no por las presiones del presidente Donald Trump. ¿Independencia?

El examen del proyecto para reformar el Código de Trabajo crea expectativas. Se suponía que todo estaba dicho, pero parece que falta algo.