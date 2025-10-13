La importancia de la priorización del gasto público

Al margen de cualquier consideración será siempre saludable que el Gobierno no solo anuncie, sino que cumpla con una verdadera priorización del gasto público. La opinión pública debe jugar su papel como veedor para hacer las observaciones pertinentes en ese sentido.

El Consejo de Gobierno, bajo la dirección del presidente Luis Abinader, transmitió un auspicioso mensaje con la necesidad de priorizar una ejecución eficiente del gasto público.

En ese orden complace que se haya priorizado el gasto de capital en el contexto del presupuesto para 2026, el cual se ha estimado en 1.74 billones de pesos.

El Consejo de Gobierno fue un buen paso en la medida que se convocó para evaluar la ejecución presupuestaria de este año, revisar proyectos prioritarios y coordinar acciones interinstitucionales.

Son muchos los proyectos que en el marco del proceso de modernización del Estado demandan atenciones de las autoridades para garantizar unos resultados más concretos.

Por lo menos el Gobierno está consciente de su rol, lo cual es importante para aprovechar al máximo los recursos y de paso mejorar las condiciones de vida de la gente.