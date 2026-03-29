Al participar en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, el director del Inabie, Adolfo Pérez de León, resaltó que la entidad, más que alimentación y utilería, es un sistema de protección social de los estudiantes.

Gracias a los distintos programas se ha logrado bajar el ausentismo escolar, lo que es de singular importancia para el sistema educativo.

Conforme a lo descrito por Pérez de León, el Inabie cumple una misión esencial como soporte del sistema educativo.

Solo el programa de alimentación escolar impacta a 1.9 millones de estudiantes desde la inicial hasta la secundaria, además de beneficiar a personal docente y administrativo.

Hasta los servicios de salud que proporciona el Inabie se rigen, según dijo, por un riguroso protocolo y transparencia sobre el uso de los recursos. Si es como se ha expuesto el avance es digno de ponderarse.