Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader inauguró este miércoles el Radar Meteorológico Doppler Banda C, de doble polarización y estado sólido, en el Complejo Aeronáutico Dominicano, como parte del proceso de modernización del sistema meteorológico nacional y del fortalecimiento de la seguridad operacional en el espacio aéreo dominicano.

El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, destacó el respaldo del mandatario para la adquisición de estos equipos, lo que permitirá alcanzar la cobertura total del territorio nacional mediante un sistema de radares de alta tecnología.

Inversión estratégica en aviación

Rodríguez Durán afirmó que la aviación civil dominicana ha recibido, durante la actual gestión, “la mayor y más inteligente inversión en equipamiento, tecnología y capacitación del personal técnico y administrativo”, con el objetivo de garantizar operaciones aéreas seguras en el país.

Cobertura total y triangulación de datos

Con la entrada en funcionamiento del radar, cuya inversión asciende a RD$250 millones, se completa la triangulación de información meteorológica en todo el territorio nacional.

El equipo, modelo WRS300, posee una cobertura efectiva de 250 kilómetros, con un alcance máximo de hasta 400 kilómetros. El primer radar fue instalado en 2022 en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, y el segundo en mayo del pasado año en la Loma Isabel de Torres, en Puerto Plata.

“Hoy consolidamos un sistema integral de vigilancia meteorológica al servicio del país”, expresó el titular del IDAC.

En el ámbito aeronáutico, el impacto del sistema es determinante, ya que fortalece la toma de decisiones de pilotos y controladores aéreos, optimiza los procesos de despegue y aterrizaje y permite anticipar condiciones meteorológicas adversas, intensidad y distribución de lluvias, así como la dirección y velocidad del viento.

Próximas inauguraciones en San Isidro

El funcionario adelantó que en abril el presidente inaugurará una moderna torre de control con equipos de última generación, un sistema DVOR-DME y una infraestructura energética alterna en la pista de la Base Aérea de San Isidro.

Asimismo, informó que el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y la Fuerza Aérea de República Dominicana tienen acceso al servidor de los radares, lo que permitirá realizar operaciones con mayor rapidez y precisión.

COE e INDOMET destacan beneficios

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, y la directora del INDOMET, Gloria Ceballos, valoraron la importancia del sistema para mejorar la capacidad de respuesta durante las temporadas ciclónicas y otros eventos naturales recurrentes en el país.

Autoridades presentes

Al acto asistieron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la subdirectora del IDAC, Paola Aimée Plá Puello; el senador Antonio Manuel Taveras; la gobernadora Lucrecia Santana Leyba; y el alcalde de Boca Chica, Ramón Candelario Santana.

También participaron el presidente de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella; el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo; el comandante general de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez; el director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo; así como el presidente de la Asociación Nacional de Pilotos (ANP), capitán Eugenio de Marchena Espada, entre otras autoridades, colaboradores del IDAC e invitados especiales.