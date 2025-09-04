San Pedro de Macorís.– La Armada Dominicana informó que un velero anclado en el muelle de Cumayasa se incendió en la mañana de este jueves, mientras que otra embarcación resultó parcialmente afectada.

El velero siniestrado llevaba el nombre de “Serafín” y, según los reportes preliminares, aún se desconocen las causas que originaron el incendio.

Otra embarcación, identificada como Mahi Mahi y que se encontraba próxima al velero incendiado, también sufrió daños parciales, de acuerdo con el informe de la Armada.

Varias unidades del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas, evitando que el fuego se extendiera a otras embarcaciones ancladas en el muelle.

Puedes leer: Sismo de magnitud 4.4 se siente en San José de Ocoa y en Santo Domingo

La Armada indicó que técnicos de los bomberos, junto a oficiales navales, iniciaron una investigación para determinar el origen del incendio.

El informe oficial precisa que no hubo personas lesionadas y que las pérdidas fueron únicamente materiales.