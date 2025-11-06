Santo Domingo.- La combinación del viento del este y una vaguada provocará aguaceros este viernes en varias provincias del país, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) la tarde del jueves.

El organismo señaló que durante la mañana se esperan aguaceros en Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, Barahona y Pedernales.

En horas de la tarde, las precipitaciones se extenderán hacia Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Azua, San José de Ocoa, Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón.

Indomet adelantó que la vaguada se desplazará este sábado hacia Puerto Rico, alejándose gradualmente del territorio dominicano.