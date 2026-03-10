Santo Domingo.- Muchos dominicanos preguntan hasta cuándo se mantendrá influyendo sobre el país una vaguada ubicada en la zona desde el pasado jueves y que ha provocado aguaceros en gran parte del territorio dominicano.
La pregunta principal que hacen muchos dominicanos es ¿por qué la vaguada ha permanecido tanto tiempo y no se ha degradado?, como ocurre con otros fenómenos similares.
La respuesta está en el nivel de dicho sistema atmosférico, ya que se trata de una vaguada en altura, por lo que no ha encontrado nada en la atmósfera que pueda degradarla.
Leer también: Persistirán aguaceros en el país por vaguada, informa Indomet
No ocurre lo mismo con las vaguadas en superficie, ya que, al estar más cerca del terreno, pueden chocar con montañas y degradarse hasta desaparecer.
Las que están en altura encuentran mayor energía para incidir sobre un determinado territorio, y no así las de superficie.
En los últimos días se han registrado fuertes aguaceros en la región del Cibao, mientras en otras regiones las precipitaciones han tenido “carácter moderado”.