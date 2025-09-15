Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó, la tarde del lunes, que se mantiene vigilando una onda tropical ubicada al sureste de las Antillas Menores, la cual presenta potencial de 90% de desarrollo para los próximos siete días.

Meteorología aseguró que dicho sistema podrían encontrar ambiente propicio para su desarrollo en los próximos días, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a su evolución.

Se espera que pase al norte de Puerto Rico, como ciclón tropical.

«Vigilamos una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una onda tropical ubicada sobre el Atlántico tropical central. Este sistema presenta probabilidad de formación ciclónica de 50 % en las próximas 48 horas. No obstante, a medida que se desplace hacia el oeste y encuentre condiciones más favorables, su potencial de desarrollo aumentará a 90%», dice Indomet.

Asimismo, informó que fue descontinuada el alerta que regía para las provincias Santiago de los Caballeros, La Vega y Santiago Rodríguez, todas en el norte.

La medida fue tomada debido a la disminución de la lluvia, aunque se prevé que los chubascos continúen en las próximas horas en algunas provincias, debido a los remanentes de una onda tropical y la presencia de una vaguada.