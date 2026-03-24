Santo Domingo.– El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) designó a Desirée Logroño Dina como directora ejecutiva, mediante la Resolución núm. 020-2026, con efectividad a partir del 1 de abril de 2026.

La decisión fue adoptada por unanimidad, tras valorar sus credenciales profesionales, formación académica y experiencia técnica para asumir las funciones del principal órgano administrativo del regulador.

El nombramiento se produce tras la renuncia de Julissa Cruz, quien concluye una trayectoria de 25 años de servicio público en el Indotel, luego de ser designada como directora de Infraestructura Digital Sostenible del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

De acuerdo con la resolución, la nueva titular tendrá bajo su responsabilidad la representación legal y la administración interna del Indotel, conforme a lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98, además de ejecutar los mandatos delegados por el Consejo Directivo.

Actualmente, Logroño Dina se desempeña como delegada del Consejo Directivo-Presidencia, desde donde ha brindado asesoría técnica y estratégica en áreas clave como regulación, fiscalización y control del sector telecomunicaciones, con énfasis en el cumplimiento normativo, la transparencia y la eficiencia institucional.

Su trayectoria incluye más de tres décadas de experiencia en el sector, tanto en relaciones institucionales como en negocios internacionales, con responsabilidades en la gestión de relaciones comerciales, regulatorias y estratégicas.

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En el ámbito académico, es licenciada en Economía por la Universidad APEC (UNAPEC) y posee una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM).

La resolución también dispone que todas las funciones delegadas a la Dirección Ejecutiva serán ejercidas por la nueva incumbente desde la entrada en vigencia de su designación, y ordena su comunicación interna y publicación oficial.