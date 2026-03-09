El mayor descenso de ocupaciones, de manera intertrimestral, durante el 2025 ocurrió en el segundo trimestre, con 13,752 empleos menos respecto al primer trimestre.

El sector «Agricultura y Ganadería» fue el más afectado en materia de empleos durante 2025 dentro de todas las ramas productivas del país, al reportar 33,573 ocupaciones menos de manera interanual, según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

De acuerdo con los datos de la entidad, esta actividad económica registraba 358,330 empleos al cierre del período octubre-diciembre de 2024. Sin embargo, esa cantidad de ocupaciones descendió a 324,756 al finalizar el mismo período de 2025, lo que representa una disminución del 9.37 %.

Este importante sector productivo mantuvo una tendencia lineal a la baja de forma trimestral durante todo el año pasado. En el período enero-marzo, las ocupaciones laborales se situaron en 354,728; para abril-junio pasaron a 340,976; en tanto que durante julio-septiembre los puestos de trabajo descendieron a 335,219. Finalmente, en el cuarto trimestre bajaron a 324,756 empleos.

El mayor descenso de ocupaciones intertrimestrales durante el 2025 ocurrió en el segundo trimestre, con 13,752 empleos menos respecto al primer trimestre. Con este desempeño, el empleo en el sector agricultura acumuló siete trimestres consecutivos de contracción, una tendencia que se viene registrando desde enero-marzo de 2024.

En sentido general, de las 12 actividades productivas que clasifica el Banco Central las diferentes ramas economicas del país en su encuesta, cuatro reportan bajas interanuales en materia de empleo. Aparte de Agricultura y Ganadería se encuentran también los sectores «Industrias», «Salud y Asistencia Social» y «Electricidad y Agua».

Empleos sector industrial

Otro importante sector del tejido económico dominicano que experimentó una baja en el empleo durante el año, aunque de menor magnitud, fue el industrial.

En el cuarto trimestre de 2025, el número de trabajadores ocupados en esta actividad alcanzó 497,434, frente a 512,925 registrados en igual período de 2024. La diferencia equivale a una disminución de 15,491 empleos, lo que representa una caída del 3.02 %.

A diferencia del comportamiento observado en la agricultura, el empleo industrial mostró fluctuaciones a lo largo del año.

Durante el primer trimestre de 2025, la industria contabilizó 504,691 ocupados, lo que implicó una reducción inicial respecto al cierre del año anterior. Sin embargo, en el segundo trimestre se produjo una recuperación significativa, cuando el empleo en esta rama ascendió a 529,553 trabajadores.

Posteriormente, el sector experimentó una contracción marcada en el tercer trimestre, cuando el número de ocupados descendió a 491,885, reflejando la mayor caída trimestral del año.

En el cuarto trimestre, la actividad industrial mostró una leve recuperación, al situarse en 497,434 trabajadores, aunque sin alcanzar los niveles registrados en el mismo período del año previo.

En términos absolutos e interanuales, el mayor ajuste positivo del empleo industrial en 2025 se produjo durante el segundo trimestre, cuando registró un crecimiento de 10.68 %, equivalente a más de 50,000 empleos adicionales respecto al mismo período de 2024.

Turismo motoriza empleos

Por otro lado, el sector «Hoteles, Bares y Restaurantes» fue la actividad que motorizó la creación de nuevos empleos en República Dominicana durante el año pasado, experimentando un crecimiento superior al 9 % de manera interanual.

Las estadísticas indican que pasaron de 426,681 puestos en octubre-diciembre de 2024 a 466,905 trabajadores en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento de 9.48 %, equivalente a un incremento absoluto de 40,224 nuevas ocupaciones laborales.

Junto a turismo igualmente aportaron a la creación de empleos en el período observado el sector Construcción, 544; Comercio, 34,594; Transporte y Comunicaciones, 8,971; Intermediación Financieras y Seguros, 11,713; Administración Pública y Defensa, 26,032; y Otros Servicios, con 18,700 puestos.