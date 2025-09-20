Bailarines de la compañía española Provisional Danza se presentan en la jornada inaugural de la vigésima edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Edanco este viernes, en el Palacio de Bellas Artes en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Santo Domingo.- El Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo acoge hasta el 5 de octubre la vigésima edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Edanco, que arrancó el viernes con un espectáculo a cargo de la compañía española Provisional Danza.

En esta edición del festival que dirige Patricia Ortega participarán un total de 15 compañías de más de ocho países, además de España- Estados Unidos, Francia, Cuba, Costa Rica, Colombia, México, República Dominicana y Canadá.

El certamen, que nació hace veinte años de la mano de su fundador, Edmundo Poy, se ha consolidado como un evento referente de danza contemporánea en Centroamérica y el Caribe.

“Edanco surgió por la necesidad de tener un espacio creativo, donde los coreógrafos dominicanos, bailarines y el público en general, tengan la oportunidad de contar con un festival de visibilidad internacional”, contó Poy a EFE, que actualmente es presidente de la Fundación Edanco, organizadora del festival.

Bailarines de la compañía española Provisional Danza EFE/ Orlando Barría

En sus veinte años de funcionamiento el certamen ha conseguido ir calando poco a poco entre el público dominicano hasta ser apreciado.

“La gente sabe de qué va esta arte escénica, dentro tenemos ya un público cautivo y eso fue parte desde el principio cuando iniciamos lo que es el Edanco aquí en el país”, añadió.

En esta primera función a cargo de Provisional Danza, la compañía dirigida por la coreógrafa Carmen Werner (Madrid, 1954) exploró la línea que separa a la cordura de la locura y su percepción social con la función ‘Cuando quieras’.

Este sábado, el grupo español repite y ofrece una noche seis solos en los que cada uno de ellos abordan temas diferentes, desde el sentimiento de la traición con ‘Divague‘, interpretada por el bailarín Sebastián Calvo, pasando por una obra acerca del ‘Vacío‘, de título homónimo, u otra acerca de la independencia personal frente al juicio ajeno titulada ‘Sigo entera‘.

Bailarines de la compañía española Provisional Danza EFE/ Orlando Barría

En los días posteriores actuarán compañías, entre las que Poy destacó la Compañía Nacional de Costa Rica y otros grupos de Canadá, Estados Unidos y Colombia, sin olvidar las de México o Francia.

Uno de los objetivos que se marcó el festival cuando inició era acercar la danza moderna al país y atraer al público dominicano.

“Ese es nuestro objetivo y bueno, lo hemos logrado”, indicó Poy, quien aseguró que el futuro de Edanco tiene “muy bien pie” y que posee un “nuevo ánimo con nuevas ideas».