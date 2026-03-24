La visita al país de la exsecretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, para entrevistarse con el presidente Luis Abinader eleva las conjeturas sobre el interés de Washington en la misión de República Dominicana en la lucha contra el narcoterrorismo en la región.

Antes de la llegada de Noem, quien fue designada como enviada especial para asuntos de seguridad hemisférica o “Escudo de las Américas”, legisladores, funcionarios militares y diplomáticos han visitado este país.

Hace apenas unos días que el subsecretario de Guerra, Michael Buemi, estuvo en el país y se reunió con autoridades dominicanas con el propósito de coordinar y fortalecer la seguridad en la región.

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La llegada de la enviada especial de Washington para entrevistarse con Abinader y otros funcionarios no hace más que aumentar las expectativas sobre el rol del país en el actual escenario.