SANTO DOMINGO.-El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor “Ito” Bisonó, proyectó que la República Dominicana se encamina a cerrar el año 2025 con más de 5,000 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), impulsada por el clima de estabilidad política, social y económica que ha consolidado el presidente Luis Abinader durante su gestión.

Bisonó resaltó que este desempeño coloca al país entre los destinos de mayor atractivo para la inversión en toda la región, destacando que los capitales que llegan al territorio dominicano solo pueden registrarse en naciones donde existe confianza, certidumbre y reglas claras.

“El año pasado cerramos con cerca de 4,800 millones de dólares en inversión extranjera directa. Este año, con seguridad, superaremos los 5,000 millones, y eso es resultado directo de un liderazgo que genera estabilidad y credibilidad”, indicó Bisonó.

El titular del MICM explicó que este crecimiento no es fortuito, sino fruto de políticas públicas consistentes que han fortalecido el clima de negocios, promovido por la reindustrialización y dinamizado de sectores clave como zonas francas, turismo, energías renovables, comercio e industrias creativas.

RD líder de crecimiento económico

El ministro también adelantó que para el año 2026, la República Dominicana volverá a encabezar el crecimiento económico de América Latina y el Caribe, una proyección reafirmada por los análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Puedes leer: Legisladores afirman Autovía del Ámbar dinamizará el potencial turístico Puerto Plata

“La Cepal ya ha señalado que el país será nuevamente líder regional en crecimiento económico. Esa proyección confirma que la República Dominicana avanza por el camino correcto y que las políticas implementadas están dando resultados tangibles”, expresó.

Confianza internacional en el modelo dominicano

Bisonó destacó que la estabilidad macroeconómica, las reformas implementadas y la estrategia de atracción de inversiones han convertido a la República Dominicana en un hub confiable para negocios, logística y comercio en el Caribe.

Sostuvo que los inversionistas valoran la transparencia, la seguridad jurídica y la capacidad de respuesta del Gobierno, así como la visión de un presidente que trabaja de forma sostenida para posicionar al país como un referente en crecimiento, innovación y apertura comercial.

Compromiso del MICM

El ministro reafirmó que el MICM seguirá impulsando políticas orientadas a fortalecer la competitividad, apoyar las Mipymes, estimular la producción local y seguir atrayendo capital extranjero que genere empleos de calidad y mejore las condiciones de vida de las familias dominicanas.

“Nuestro compromiso es continuar con las transformaciones necesarias para que la República Dominicana siga creciendo, siga atrayendo inversiones y siga siendo un país confiable para el mundo”, subrayó Bisonó.