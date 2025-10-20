SANTO DOMINGO.– La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones para determinar las causas de la muerte de una pareja de adolescentes, ocurrida en el sector José Lucas, del municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, identificó a las víctimas como José Batista Cruseta, de 16 años, y Cristal Gildarcía, de 15.

Pesqueira explicó que los cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo Hyundai Y20, color gris, placa A768201, propiedad del padre del adolescente Batista Cruseta.

El automóvil se encontraba estacionado detrás de una plaza comercial, en la calle Progreso del referido sector.