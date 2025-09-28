MADRID.– La tonadillera Isabel Pantoja ha puesto fin a casi cuatro décadas de historia en Cantora, la finca gaditana que marcó su vida personal y profesional, para iniciar una nueva etapa en República Dominicana.

El traslado de muebles y pertenencias, gestionado por su hermano Agustín Pantoja, confirmó lo que desde hacía meses se rumoraba: la artista abandona España y fija en el Caribe su nuevo centro de operaciones, con el objetivo de relanzar su carrera internacional.

El desmantelamiento de Cantora simboliza no solo el cierre de un espacio cargado de recuerdos familiares y controversias, sino también el inicio de un ciclo en el que Pantoja busca reencontrarse con su música y con un nuevo público.

Fuentes cercanas aseguran que la cantante ve en este cambio una oportunidad para empezar de cero, lejos de las presiones mediáticas que han marcado gran parte de su trayectoria. Se trata de una de las decisiones más trascendentales en su vida artística y personal.