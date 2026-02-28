Israel y EE.UU. lanzan ofensiva contra «decenas de objetivos militares» en Irán

Jerusalén.- El Ejército israelí informó este sábado del ataque a «decenas de objetivos militares» en Irán como parte de una operación que ha denominado ‘Rugido de León’ para eliminar lo que Israel considera «amenazas existenciales», en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

«El ataque tuvo como objetivo decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen», afirma en un comunicado.

El comunicado del Ejército subraya que la operación es una respuesta a los esfuerzos supuestamente persistentes de Irán para impulsar su programa nuclear y rehabilitar sus capacidades de producción de misiles, a pesar de los duros golpes recibidos en la ofensiva anterior.

Además, las autoridades israelíes afirman en su mensaje que Irán ha continuado «financiando, entrenando y armando a sus aliados en las fronteras de Israel», lo que, sostienen, constituye una amenaza existencial para el «Estado de Israel», «Oriente Medio» y «el mundo en su conjunto».

Según el comunicado, la operación fue precedida por meses de planificación conjunta y meticulosa entre el Ejército Israelí y las fuerzas armadas de EE. UU., lo que permitió llevar a cabo el ataque con una «alta sincronización y coordinación».

Asimismo, agrega que las fuerzas israelíes permanecen desplegadas «en defensa avanzada, listas para intervenir en cualquier sector y contra cualquier enemigo», mientras el jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, realiza una evaluación de la situación con sus comandantes.

La Fuerza Aérea Israelí ha estado llevando a cabo ataques aéreos basados en información precisa, y los comandantes de las FDI continúan evaluando la situación y los posibles riesgos emergentes, detalla la nota.

En un segundo breve comunicado, el Ejército indicó que estaba lanzando «ataques extensivos contra varios objetivos militares en el oeste de Irán».

A medida que las operaciones continúan, las autoridades israelíes han instado a la población a seguir las directrices del Comando del Frente Interior (unidad militar encargada de garantizar la seguridad civil en Israel) y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

«Incluso a esta hora, los aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí continúan atacando objetivos en todo Irán basándose en información precisa», sostiene la nota, que concluye afirmando que las operaciones «continuarán según sea necesario».