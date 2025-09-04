Lima, Perú. – El dominicano Jabriell ha logrado capturar la atención del público peruano con su último sencillo, “Pisco Sour”, tema que formará parte de su próximo álbum homónimo a lanzarse a finales de este año. El corte ha resonado fuertemente entre los amantes del reggaetón y el trap latino.

UN SONIDO QUE TRASCIENDE FRONTERAS

“Pisco Sour” refleja la habilidad de Jabriell para fusionar géneros y crear un sonido único. La canción fue escrita por el propio artista y producida por Claudio Ortiz. Jabriell explicó que Perú y su cultura fueron una gran fuente de inspiración para este proyecto.

El título hace referencia a la famosa bebida peruana, simbolizando la mezcla perfecta de ingredientes para crear algo extraordinario, algo que se refleja en la combinación de ritmos pegajosos y letras profundas del tema.

ACELERADO ÉXITO EN PERÚ

El sencillo ha tenido una acogida impresionante en Perú. Fanáticos han inundado las redes sociales con elogios, y las emisoras de radio han colocado “Pisco Sour” en los primeros lugares de sus listas. Su primer contacto con el público peruano fue durante el All Music Fest 3, celebrado en junio, desde donde se consolidó como uno de los artistas más queridos.

COLABORACIONES Y PRESENTACIONES FUTURAS

La compañía Longplay, productora del festival, ha extendido una invitación a Jabriell para acompañar al artista boricua Lennox en su tour por Perú a finales de septiembre. Esto marca un paso importante en su consolidación en el mercado latinoamericano.

VIDEO MUSICAL CON TOQUE LOCAL

El video musical de “Pisco Sour” fue grabado en el sector de Miraflores, Lima, con la participación de la streamer Yaniz, agregando un toque local y auténtico al proyecto.

UN CAMINO DE ÉXITOS

Con este lanzamiento, Jabriell no solo fortalece su presencia en la música latina, sino que también demuestra su potencial para convertirse en una figura influyente a nivel global. Perú se ha convertido en un segundo hogar para su música, y “Pisco Sour” es solo el comienzo de un viaje lleno de éxitos y nuevos horizontes.