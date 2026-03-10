Javier García plantea destinar 3% de las remesas a fondo de garantía para dominicanos en el exterior

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, propuso crear un fondo de garantía para apoyar las inversiones de los dominicanos que viven en el exterior.

Explicó, si llega a la presidencia destinaría en el Presupuesto Nacional un 3 % de los 12,000 millones de dólares que cada año entran al país en remesas, lo que equivale aproximadamente a 20,000 millones de pesos, monto que serviría como fondo de garantía.

García ofreció estas declaraciones al responder una pregunta del periodista de Nueva York Darío Abreu durante una rueda de prensa celebrada el pasado fin de semana en Santiago de los Caballeros, sobre qué propuestas tiene para atender las necesidades de la diáspora dominicana.

El dirigente del PLD reconoció que históricamente se le han hecho muchas promesas a los dominicanos en el exterior, tanto por parte de su partido como de otras organizaciones políticas, pero que muchas de esas aspiraciones aún no se han cumplido.

Añadió que los 20,000 millones de pesos no se utilizarían directamente, sino que funcionarían como garantía para facilitar financiamientos.

De esta forma, cuando un dominicano residente en el exterior quiera abrir un negocio en el país, desarrollar un proyecto inmobiliario o comprar una vivienda, pero tenga dificultades para presentar garantías ante un banco, el Estado dominicano podría respaldar esa operación a través de este fondo.

García señaló que, tomando en cuenta que la tasa de morosidad ronda el 3 %, e incluso calculando un escenario más alto de un 5 %, los bancos podrían prestar más de 400,000 millones de pesos en un solo año, ya que el fondo cubriría los posibles incumplimientos.

El aspirante presidencial también destacó el enorme impacto económico de las remesas enviadas por la diáspora dominicana.

“Tal vez algunos piensen que 20,000 millones de pesos es mucho dinero para un fondo de garantía, pero lo que realmente es mucho dinero son los 12,000 millones de dólares que los dominicanos envían cada año al país”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que esos recursos han sido fundamentales para la estabilidad económica de la República Dominicana.

Explicó que cuando los bancos tienen garantías sólidas, pueden ofrecer tasas preferenciales de financiamiento, lo que permitiría a los dominicanos en el exterior acceder a mejores condiciones para invertir en su país.

“Los dominicanos que viven fuera tienen el mismo derecho que los que vivimos aquí de invertir en la República Dominicana. Lo que necesitan es una palanca de apoyo, y ese apoyo se lo daría el gobierno”, concluyó.