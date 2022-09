Jean Alain pide que lo juzguen en libertad

El exprocurador Jean Alain Rodríguez demandó ayer de la aplicación de los preceptos constitucionales para que se le permita ser juzgado en libertad, con la variación de la medida de coerción, como se ha hecho con muchos imputados.

Con 457 días privado de liberta, Jean Alain aduce que han desaparecido las alegadas razones que sustentan su prisión preventiva.

Rodríguez refiere en un documento de prensa que a los presuntos narcotraficantes, funcionarios del actual gobierno, de la Cámara de Cuentas, inspectores que han sido acusados de espionaje y hasta a procuradores que perdonan fiscales que colocan drogas en barberías, se les respetan sus derechos, el debido proceso y hasta se ordena no pisotear su moral.

Te puede interesar leer: Jean Alain dice acusación MP es maliciosa

Señaló que en el caso Odebrecht, investigado y litigado por el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y conocido por la magistrada Miriam Germán cuando se desempeñaba como jueza de la Suprema Corte de Justicia, ordenó la libertad de todos los imputados y hoy con 2 condenados, a ellos también, de forma correcta, se les ha respetado su derecho de defenderse en libertad.

“Por otro lado, en mi caso ha sido todo lo contrario para encarcelarme y mantenerme en prisión. Se ha violado la Constitución y el debido proceso iniciando cuando se me impidió la salida del país sin orden judicial, nunca me citaron ni interrogaron a pesar de haberme puesto a disposición del Ministerio Público en numerosas ocasiones, me arrestaron sin notificación previa y sin peligro de fuga, han filtrado todas las informaciones del caso a la prensa sin yo conocerlas”, señaló. Agrega que entre las ilegalidades cometidas en su contra está la incautación de bienes de origen lícito adquiridos hasta 15 años antes de ejercer la función pública.