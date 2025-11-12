Los angeles.- La actriz Jennifer Aniston volvió a ocupar titulares tras confesar un detalle poco conocido sobre su infancia. En una entrevista concedida a Elle Magazine para su edición especial Women in Hollywood, la estrella de Friends sorprendió al decir que creció “sin dinero”, a pesar de provenir de una familia vinculada al mundo del espectáculo.

Aniston, de 56 años, explicó que durante su niñez su familia enfrentó dificultades económicas, aunque sus padres, John Aniston y Nancy Dow, fueron reconocidos actores de televisión.

“Diría que me parezco a Rachel (su personaje en Friends), excepto que mi familia no tenía dinero cuando yo era niña, y ella sí lo tenía”, comentó la actriz.

Las declaraciones desataron debate en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron su afirmación, argumentando que sus padres gozaban de una posición estable gracias a sus carreras en la televisión. Otros defendieron que Aniston probablemente se refería a la falta de lujos y no a una situación de pobreza extrema.

John Aniston, recordado por su papel de Victor Kiriakis en la serie Days of Our Lives, mantuvo una larga trayectoria en la pantalla chica, mientras que Nancy Dow también participó en producciones como The Wild Wild West y The Beverly Hillbillies.

Imágenes de archivo y reportes de los años setenta muestran que la familia vivía en una cómoda residencia en California, lo que ha llevado a algunos a considerar que las palabras de la actriz fueron más simbólicas que literales.

Durante la conversación, Aniston también reflexionó sobre su carrera y el lugar que hoy ocupan las mujeres en la industria del entretenimiento.

“Antes, los estudios no tomaban en serio a las actrices que querían dirigir o producir. Hoy las mujeres estamos cambiando eso: creamos, decidimos y lideramos”, expresó.

Actualmente, Jennifer Aniston combina su faceta de actriz con la de productora en la serie The Morning Show y asegura que su mayor satisfacción es poder elegir proyectos con propósito.