SANTO DOMINGO.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, solicitó permiso al Poder Judicial para transmitir en vivo las audiencias del juicio preliminar del caso Jet Set, hecho en el que murieron 236 personas y más de un centenar de heridos.

Mejía dijo que su petitorio es en busca de garantizar el acceso a la información para toda la sociedad.

El caso tomó un nuevo giro, tras el tribunal poner en causa a la madre de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, al Ayuntamiento del Distrito Nacional y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, ordenó citar para tales fines a la señora Ana Grecia López, juntamente con las dos instituciones citadas.

La señora López y las instituciones citadas, además de los hermanos Espaillat, deberán responder por el hecho que le costó la vida a 236 personas y más de un centenar de heridos.

La audiencia fue reprogramada para el 6 de abril, fecha en la que las instituciones estatales deberán comparecer para fijar su posición frente a las reclamaciones de las víctimas y sus familiares.

«El tribunal tiene el deber de garantizar que todas las partes, incluyendo las demandas contra el ayuntamiento y el Estado, estén debidamente citadas», sentenció el magistrado Mejía, al acoger el petitorio que se le hizo en ese sentido.

Durante la audiencia, el abogado Miguel Valerio, representante de los hermanos Espaillat, informó al tribunal que la madre de sus defendidos es una señora de 85 años que padece de Alzheimer y que reside actualmente en el estado de la Florida, Estados Unidos.

Valerio proporcionó la dirección correspondiente para asegurar que las notificaciones internacionales se realicen conforme a la ley.

El juez Mejía anunció que el tribunal sesionará los lunes y viernes, con el objetivo de evitar que la carga burocrática detenga el avance del juicio, así como la complejidad del expediente y la alta cantidad de querellantes.

Reconoció que la cantidad de actores civiles dificulta el control del proceso, pero se mostró tajante en su compromiso con la celeridad.

Dijo que como juez tiene el compromiso de que se avance en el proceso.