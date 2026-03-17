Expectativas y favoritos de la gente para los Premios Soberano 2026

Los Premios Soberano están en cuenta regresiva para celebrar lo mejor del arte y la cultura dominicana este 18 de marzo, generando expectativa en la población sobre quiénes resultarán ganadores en la edición número 41 de la premiación.

Para conocer la opinión del público, el equipo del periódico El Nacional consultó a ciudadanos en la Zona Colonial sobre sus predicciones de quiénes podrían llevarse las estatuillas, especialmente en las categorías Revelación del Año y el Gran Soberano, el máximo galardón que reconoce la trayectoria y el legado de figuras destacadas del arte, la comunicación y la cultura dominicana.

Una de las categorías que más intriga genera es Revelación del Año, en el renglón popular, donde compiten Dalvin La Melodía, Ebenezer Guerra, Martha Candela y La Fiera Típica.

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Para Yuleisy Jiménez, Gisaura Tejeda, Aníbal Reyes y Francelbis, el bachatero Dalvin La Melodía es quien merece la estatuilla, ya que su música conecta con el público y ha ganado gran popularidad.

Dalvin La Melodía Martha Candela

«Yo sigo a La Fiera Típica, pero Dalvin La Melodía no tiene comparación. No creo que tenga competencia; su música ha calado y la gente la canta en la calle. Es diferente a Martha Candela, aunque ha tenido éxito, pero no tiene la misma pegada», manifestó el vendedor de larimar Aníbal Reyes.

En cambio, David Santana, María Altagracia Espíritu y Nicole Núñez afirman que la ganadora debería ser Martha Candela, por su mambo y el carisma que transmite a través de su música cristiana.

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«Prendan el candelero de fuego», expresó la estudiante Núñez con evidente emoción, al hacer referencia a una de las canciones de la artista.

Por su parte, Nicole Montero también mencionó como favorito al cantante Ebenezer Guerra.

¿Quién merece el Gran Soberano?

En cuanto al Gran Soberano, las opiniones también están divididas. David, Francelbis y Aníbal consideran que la presentadora Mariasela Álvarez sería una merecedora del reconocimiento, destacando su trayectoria en la televisión dominicana y su reciente retiro del programa Esta Noche Mariasela.

En tanto, Jiménez y Montero entienden que el galardón debería recaer en el presentador Jochy Santos.

«Tiene trayectoria, power, ese sabor, sex appeal y sazón», expresó Jiménez.

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Montero agregó: «Jochy Santos me parece una persona que ha demostrado gran trayectoria y que ha contribuido de manera muy significativa a la comunicación dominicana. Yo apostaría por él».

Mariasela Álvarez Jochy Santos

Por otro lado, Espíritu entiende que el reconocimiento debería ser para el empresario y productor Santiago Matías, conocido como Alofoke, por el impacto de su reality show La casa de Alofoke, que ha contado con dos temporadas.

Mientras que Nicole Núñez opina que el galardón debería quedar en manos del comediante Fausto Mata.

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«Es uno de los artistas que vengo viendo desde pequeña. Nos ha hecho reír durante tanto tiempo, tiene mucho que enseñarnos y creo que puede ser un buen candidato», afirmó.

Para Tejeda, la máxima distinción debería recaer en el merenguero típico El Rubio Acordeón o incluso en el bachatero Dalvin La Melodía.

Expectativas en la alfombra roja

Uno de los momentos más esperados de la noche es la alfombra roja, donde las figuras del espectáculo desfilan con sus atuendos.

En ese sentido, Espíritu y Tejeda consideran que la comunicadora Georgina Duluc, quien conducirá la gala junto al actor y humorista Irving Alberti, podría volver a destacar con su estilo.

«La reina dicen que volvió: Georgina Duluc, esa es su corona», comentó Gisaura.

Por su parte, Jiménez opinó que quien se llevará el título de mejor vestida será Karen Yapoort.

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«Sin duda alguna, la mamá de la mamá», dijo.

Georgina Duluc Karen Yapoort

Entre las figuras que los consultados dijeron que les gustaría ver desfilar por la alfombra roja mencionaron a Yailin La Más Viral, Luz García y Mariasela Álvarez.

Sin embargo, Aníbal señaló que no le gustaría que la cantante Tokischa asistiera con un look similar al que utilizó en Premio Lo Nuestro, donde lució un vestido blanco de archivo, de la firma Vivienne Westwood, caracterizado por una silueta estructurada, corte asimétrico y un diseño provocador con uno de los senos al descubierto, adornado con un arete en forma de espada.

«A Tokischa no deben ni dejarla entrar; es más, si yo voy a la alfombra roja, evito que ella entre», dijo Reyes a raíz del atrevido atuendo que lució la exponente urbana en la alfombra magenta.

Tokischa

En escena

Las presentaciones musicales también suelen acaparar la atención del público. Entre los artistas que desean ver en escena figuran La Perversa, Fernando Villalona y Dalvin La Melodía.

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«En escena estoy loca por ver a La Perversa porque este ha sido su año. Ella es mamá tarima», expresó Gisaura.

La Perversa

La alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche, mientras que la ceremonia comenzará a las 8:00 de la noche.

La premiación, organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), será transmitida por Color Visión (canal 9) y su canal oficial de YouTube. En Estados Unidos podrá verse a través de Univision y la plataforma ViX.