JOEMPRO juramenta nueva directiva

Santiago de los Caballeros.- La Asociación de Jóvenes Empresarios en Provisiones, JOEMPRO, juramentó su nueva directiva para el período 2026-2028, en un acto institucional celebrado en las instalaciones de AMAPROSAN, con la participación de representantes del sector comercial, asociaciones empresariales, aliados estratégicos y miembros de la organización.

La nueva directiva quedó encabezada por el joven empresario Julio Carpio, quien asumió la presidencia de JOEMPRO en una ceremonia que marcó el inicio de una nueva etapa de liderazgo, continuidad institucional y relevo generacional dentro del sector de provisiones de la República Dominicana.

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El acto contó con la participación del Ing. Jorge Jerez, presidente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP), quien tuvo a su cargo el mensaje institucional y la juramentación de la nueva directiva. Durante su intervención, Jerez resaltó que la creación de JOEMPRO respondió a una visión estratégica orientada a preparar el relevo generacional del comercio en provisiones, integrando a jóvenes empresarios a los procesos de fortalecimiento, representación y desarrollo del sector.

La directiva juramentada está integrada por Julio Carpio, presidente; Lisbeth Jerez, vicepresidenta; Arianny Feliz, secretaria; Rafaelina Eusebio Payero, tesorera; Carlos Andrés Cosma, secretario de Organización; Víctor Hernández, secretario de Relaciones Interinstitucionales; Rafael Ramírez, secretario de Políticas Públicas y Desarrollo Institucional; y Jeymi Eusebio Payero, secretaria de Educación y Desarrollo Empresarial.

Durante sus palabras, el presidente saliente, Julio Alexander Pérez Cabrera, destacó los avances alcanzados durante su gestión, entre ellos la construcción de bases institucionales para el desarrollo futuro de JOEMPRO, la consolidación de su identidad organizacional, el fortalecimiento de su presencia pública y la articulación de alianzas con entidades públicas, privadas y gremiales.

De su lado, el presidente entrante, Julio Carpio, afirmó que asumir la presidencia de JOEMPRO representa “recibir una misión” y el compromiso de representar a una generación de jóvenes empresarios que cree en el trabajo, la unidad, la preparación y en el poder del comercio para transformar familias, comunidades y aportar al desarrollo del país.

“JOEMPRO no será grande porque tenga un presidente; JOEMPRO será grande si todos decidimos asumirla como nuestra”, expresó Carpio, al llamar a los miembros de la organización a participar activamente en esta nueva etapa.

El nuevo presidente indicó que su gestión estará enfocada en tres líneas prioritarias: fortalecer a los miembros mediante formación y oportunidades reales de crecimiento; ampliar redes y alianzas con instituciones, empresas, cámaras, autoridades y gremios; y posicionar la voz de los jóvenes empresarios de manera seria y constructiva en el desarrollo del comercio en provisiones y del país.

El acto incluyó la invocación a Dios a cargo del Padre Carlos Santana, de la PUCMM; palabras de bienvenida de Hilsa López, presidenta de AMAPROSAN; una intervención especial de Sandy Filpo, expresidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago; así como el mensaje institucional del CNCP, las palabras del presidente saliente y el acto solemne de juramentación.

Con esta juramentación, JOEMPRO reafirma su compromiso con el fortalecimiento del comercio organizado, la integración de nuevas generaciones al sector de provisiones y la construcción de una plataforma de liderazgo juvenil empresarial basada en la formación, la asociatividad, la innovación y la participación activa.