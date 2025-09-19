Santo Domingo.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, advirtió este jueves que el desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) podría superar con creces las cifras que hasta ahora han sido dadas a conocer públicamente.

Mariotti reclamó una investigación exhaustiva que concluya en un expediente sólido, capaz de resistir cualquier maniobra legal.

“Queremos justicia, un expediente bien instrumentado, que no pueda ser víctima de ningún subterfugio por parte de abogados. Deben decir toda la verdad sobre SeNaSa: no son 6 ni 10 mil millones los del fraude perpetrado”, expresó el exsenador.

El dirigente peledeísta recordó que SeNaSa es una institución de carácter tripartito, donde confluyen el sector laboral, sindical y el Gobierno, razón por la cual consideró indispensable que se esclarezca la magnitud real de las irregularidades.

Sus declaraciones se producen en medio de la crisis que sacude al Seguro Nacional de Salud, tras revelaciones sobre manejos administrativos y financieros cuestionados.

Mariotti insistió en que no se trata de un error contable o de un problema administrativo menor, sino de un fraude estructural que atenta contra la confianza ciudadana en el sistema de seguridad social. En ese sentido, exhortó a las autoridades a aplicar sanciones ejemplares a los responsables.

“SeNaSa no pertenece a un grupo ni a un partido. SeNaSa pertenece al pueblo dominicano, y la salud de la gente no puede ponerse en juego”, puntualizó.