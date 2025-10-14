TORONTO.- Si los Marineros terminan ganando todo, Jorge Polanco estará en camino de acercarse al territorio de la estatua.

Vale, eso podría ser una exageración dado que los únicos monumentos fuera del T-Mobile Park actualmente son para sus miembros del Salón de la Fama del Béisbol Nacional: actualmente Ken Griffey Jr. y Edgar Martínez, con un tercero que llegará la próxima temporada para Ichiro Suzuki después de su consagración en julio.

Pero Polanco aún así está teniendo ese tipo de octubre, y para la única franquicia que nunca ha jugado en la Serie Mundial.

Y sus hazañas heroicas en la victoria del lunes por 10-3 sobre los Blue Jays en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana los colocan a dos victorias de ese esquivo Clásico de Otoño.

El potente segunda base de Seattle disparó un jonrón de tres carreras en la quinta entrada que rompió un tenso empate 3-3 y ayudó a abrir las compuertas hacia una ventaja imponente de 2-0 en la serie mientras la ronda al mejor de siete se traslada al T-Mobile Park.

“Me encantan esas situaciones”, dijo Polanco. “No sé qué decir, hombre. Soy decisivo, pero intento que sea sencillo. Me encanta estar en esas situaciones. Amo a mis compañeros cuando están en esas situaciones. Pero intento que sea sencillo”.

Junto con su carrera impulsada de la ventaja en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y el batazo decisivo en la maratón de 15 entradas de los Mariners contra Detroit el viernes, Polanco se convirtió en el tercer jugador desde 1974 con una carrera impulsada de la victoria en al menos tres juegos consecutivos de postemporada.

Se unió a Eric Hosmer de Kansas City (sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2015 y juegos 1 y 2 de la Serie Mundial) y Delmon Young de Detroit (juegos 1 y 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2012).

Polanco también se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLB en tener esos tres hits de ventaja en la quinta entrada o más tarde, una estadística que habla de cómo ha dado un paso adelante cuando había mucho en juego.

Ninguna de estas cifras incluye los dos jonrones de Polanco contra Tarik Skubal en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana de los Marineros. Eso ocurrió mientras bateaba a la derecha contra el zurdo de renombre mundial, quien es el favorito para ganar su segundo Cy Young consecutivo de la Liga Americana.

Incluyendo sus últimos tres juegos y el primer jonrón contra Skubal, Polanco ahora tiene cuatro apariciones al plato que le dieron la ventaja en esta postemporada, igualando a Griffey con la mayor cantidad en una sola postemporada en la his

Por: Daniel Kramer

MLB.com