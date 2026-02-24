José María Balcázar

Presidente de Perú

El pasado no ha tardado en pasarle factura tras juramentarse para ejercer el poder por unos meses. Además de criticársele por unas declaraciones en que favorece las relaciones sexuales precoces, un gremio de abogados lo acusa de corrupción. Los señalamientos son para que pise fino si quiere concluir el mandato que se le ha otorgado.

Lula da Silva

Presidente de Brasil

Consciente de que no es lo más conveniente, ha esquivado una confrontación con Donald Trump en torno al caso de Venezuela. Sin embargo, no pasa por alto su protesta sobre la captura del presidente Nicolás Maduro para ser juzgado en Estados Unidos. Advirtió que si Maduro tiene que ser juzgado, debe ser en Venezuela.

Tania Báez

Productora televisión

El éxito de su propuesta teatral “Sin pedir permiso”, que produjo y protagoniza, convierte el género en una alternativa para su talento creativo. La obra, que dirige Waddys Jáquez, reúne en escena a cinco mujeres que representan a cinco generaciones diferentes. Los comentarios han sido muy elogiosos.