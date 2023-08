José Feliciano hace empatía con el público cantando

Santo Domingo.- El artista José Feliciano demostró que no solo canta, sino también que es bueno haciendo chistes, pues así se la pasó en su concierto de dos horas entre una canción y otra, en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua.

Feliciano estuvo este fin de semana en el país celebrado sus más de cinco décadas de trayectoria musical, donde expresó su afinidad con los dominicanos.

Eran casi las 11:00 de la noche cuando el artista fue presentado para salir a escena y agarrado de la mano del baterista de la banda, su hijo mayor, el artista fue acomodado en una silla y luego le pasaron una de las cuatro guitarras que usó para el concierto.

Su primera canción fue “Voy a cantar” y luego de la misma inició con sus chistes sobre diferentes temas, logrando que el público que asistió al Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, lo aplaudieran.

El repertorio continuó con el tema “Paso la vida pensando”, la cual fue coreada por los asistentes al concierto, que pedían que cantara boleros.

Con una banda compuesta por cinco músicos, dos de ellos hijos del artista (el bajista y el baterista), José Feliciano agradó a los asistentes desde el inicio de su presentación.

Con la canción “Chico”, que dijo escribió para una película brasileña, continuó con su guitarra en manos, cantando y contando cuentos.

Con el popurrí de boleros, compuesto por “Tú me haces falta”, “Hasta que te decidas regresar”, “El puñal”, “Sabor a mí”, “Mozo”, “Hay cariño, “Oye como va” y “Nuestro amor se terminó”, consiguió que el público coreaba cada fragmento de esas canciones.

“Me siento ser parte de ustedes, espero que la estén pasando bien y que quienes tengan algún problema espero que con mis canciones todo eso se vaya”, dijo el artista. Hasta de su vejez, el cantante de 78 años, hizo chistes.

Su repertorio en inglés fue extenso entre las que se destacaron “California dreamin”, “The mamas and the papas”, “Knockin on heavens door”, “Bob Dylan light my fire» y “The doors”, entre otras.

Sus conversaciones se basaron mucho en la cultura dominicana y su forma de hablar y hasta interpretó un poco del tema “La empaliza”, logrando integrar a la gente que de inmediato le hizo el coro.

“Bamboleo”, “Porque te tengo que olvida”, “Porque te tengo que olvidar” “Señor bolero” y “Qué será”, también fueron parte de su repertorio.

Al terminar el concierto muchos de los asistentes comentaban que faltaron canciones que fueron muy exitosas en el país y que cantó muchas en inglés.

Su amabilidad y forma de expresarse en favor de los dominicanos fue un punto a destacar, pues eso causó mucha empatía en los que asistieron al show