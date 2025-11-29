José Tejada Gómez:Gran Premio 2025

Nos ha causado gran alegría el Premio Nacional de Periodismo Digital otorgado a José Tejada Gómez (Cheo) por parte del Observatorio de Medios Digitales, que dirige la periodista Cristal Acevedo, en un emotivo ceremonial desarrollado en el auditorio del Centro de las Telecomunicaciones de Indotel, en Ciudad Colonial.

El PNPP 2025 que reconoce la labor de José Tejada Gómez, es un acto de justicia histórica.

Es auténtico pionero del periodismo digital en República Dominicana, al fundar su medio en octubre de 2005 como respuesta a su vocación periodística y a la naciente ola de medios informativos en la era digital.

Desde su concepción hace 20 años, su visión fue establecer una plataforma informativa confiable. Esta apuesta, sostenida por su destreza técnica y profesional, se ha fortalecido con una defensa pública y constante de la ética periodística, entendida no solo como un deber individual, sino como un compromiso institucional. En uno de sus artículos subraya que la ética debe sostenerse sobre estructuras reales dentro de los medios, capaces de garantizar la integridad y la credibilidad informativa.

Su historial de activismo social se remonta a su participación como dirigente en clubes comunitarios, proyectos de educación barrial y procesos de comunicación popular. Asimismo, ha desempeñado roles de relevancia en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), en Acroarte y en el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), dejando en cada una de estas instituciones una destacada estela de servicios y una profunda impronta de liderazgo gremial. A ello se suma su compromiso con la formación de nuevas generaciones de periodistas, contribución que refuerza su influencia y su calidad como referente profesional.

Su trayectoria pionera, su ética y responsabilidad social, su compromiso gremial, su dedicación a la formación y la consolidación de un legado mediático sólido lo convierten en merecedor del máximo reconocimiento. A estos méritos se añade su capacidad para promover innovaciones digitales concretas, que han generado un impacto significativo en la audiencia y en la evolución del periodismo digital dominicano.

Por estas y muchas otras razones, ha sido justo y oportuno el otorgarle el Gran Premio Nacional de Periodismo Digital 2025.

Le felicitamos y congratulamos igualmente a todos los reconocidos por esa institución en su VIII Edición del Premio de Periodismo Digital.