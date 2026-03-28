Habían pasado 17 años desde la última presentación de The Killers en República Dominicana, específicamente el 13 de noviembre de 2009 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Desde entonces, la espera se hizo larga para sus seguidores dominicanos, quienes durante años mantuvieron viva la ilusión de volver a ver a la banda en suelo quisqueyano.

Anoche se les cumplió el deseo, nueva vez de la mano de SD Concerts. Y con el grupo de rock, conformado por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., sobre el escenario, la noche en Santo Domingo dejó de ser ordinaria para convertirse en una explosión de emociones, donde cada canción encontró eco en miles de voces.

The Killers puso a vibrar al público durante su presentación.

Fueron meses de espera y de elegir el outfit perfecto para disfrutar del concierto. Sin embargo, la lluvia cambió los planes y los impermeables terminaron sustituyendo cualquier intento de estilo, pero esto no apagó la euforia de un público, que estaba decidido a disfrutarse de principio a fin, un recital que terminó siendo memorable.

La llovizna caía lentamente y poco a poco se iba llenando el Óvalo de la Feria Ganadera. El ambiente estaba cargado de entusiasmo y expectativas, y a las 8:30 pm salió a escena Solo Fernández.

Con un set enérgico, la reconocida banda de rock dominicana con matices pop, sedujo y mantuvo animado tanto al público que ya ocupaba el recinto como a quienes continuaban accediendo al espacio desafiando el clima.

Solo Fernández se lució en la apertura del concierto de The Killers.

Temas como “El Carro”, “Qcel”, “Magia” y “Rompecabezas” marcaron el ritmo de la antesala vibrante, ante la espera de la banda protagonista.

Pasaron varios minutos y, a las 9:20 p.m., las luces se apagaron, anunciando la esperada salida de The Killers al escenario. De inmediato, los gritos ensordecedores de los fans, que ya habían abarrotado el lugar, estallaron con fuerza, dejando claro que estaban más que listos para todo lo que la banda estadounidense formada en 2001 en Las Vegas, tenía preparado para esa noche.

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The Killers

The Killers salió al escenario con una energía arrolladora, bajo una lluvia de confeti, al compás de “My own souls warning”, primera canción de un largo repertorio que puso a vibrar el óvalo.

“¡Buenas noches, Santo Domingo!”, dijo Brandon, líder y vocalista, en español, desatando la locura de sus seguidores.

Fanáticos dominicanos abarrotaron el Óvalo de la Feria Ganadera.

“¡Santo Domingo! ¿KLK, dicen? ¿Nos extrañaron? Mi nombre es Brandon Flowers y seré su anfitrión esta noche. ¿Cómo la están pasando? Si hay algo en lo que pueda ayudarlos, déjenme saber”, manifestó en el mismo idioma el cantante.

Flowers, se mostró carismático y cercano, conectando de inmediato con el público quisqueyano, que no tardó en entregarse por completo, llevándolos por un viaje entre la nostalgia y la adrenalina, con sus temas icónicos que no dejaron de corear y bailar.

The Killers interpretó un total de 19 canciones.

“Enterlude”, “When you were Young”, “Jenny”, “Smile Shot at night”, “Running towards a place”, “On top”, “The man”, “Somebody told me”, “Human”, “Dustland” y “Runaways”, formaron parte del repertorio de 19 canciones que interpretaron, en una velada que prometió emoción e intensidad de la buena, y cumplió.

Con casi dos horas de concierto, los nominados a siete Premios Grammy, siete Premios Brit y veinticuatro Premios NME, culminaron con el tema “Brightside” ante los rostros empapados de lluvia y emoción, regalándoles a Santo Domingo una noche que quedará grabada en la memoria de todos los que tuvieron allí.